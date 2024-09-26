Üye Girişi
Haberler

Cide'de Polis Ekibine Mücadele Eden İki Şahıs Tutuklandı

Cide'de Polis Ekibine Mücadele Eden İki Şahıs Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, polis ekiplerine silah çekip mukavemet gösteren T.D. ve M.E.D. tutuklandı. Şahısların polis memurlarına yaralama suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldığı bildirildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde silah çekip polis ekibine mukavemet gösteren 2 şahıs, itiraz üzerine tekrar sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Cide ilçesi Bartın-İnebolu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine liman bölgesine gitti. İhbar yerinde bulunan T.D. ve M.E.D., olay yerine giden polis ekibine bilinmeyen sebeple mukavemet gösterdi. Çıkan arbede sırasında şahıslardan birisi polis ekiplerine silah çekerken, bir diğeri ise 'seni yazdım' diyerek tehdit etti. Daha sonra bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri tarafından T.D. ve M.E.D. gözaltına alındı. Şahısların çıkarttığı arbede sırasında çıkan olayda polis memurları M.H.M., G.M.D. ve S.G. vücutlarının çeşitli bölgelerinden aldıkları darbelerle hafif şekilde yaralandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekrar gözaltına alınıp tutuklandılar

Şahısların serbest bırakılmasının ardından Cide Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karara itiraz edildi. İtirazın ardından şahıslar hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince T.D. ve M.E.D., yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, gece saatlerinde Cide Adliyesi'ne sevk edilen 2 şahıs tutuklandı.

Olayla ilili İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 24 Eylül 2024 tarihinde Kastamonu ili Cide ilçesinde, T.D ve M.E.D isimli şüphelilerin polis memurlarının görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanmaları olayına ilişkin Cide Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhuriyet savcısı tarafından alınan savunmalarını müteakip tutuklama talebiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince 26 Eylül 2024 tarihinde yapılan sorguları neticesinde 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama' suçundan tutuklanmalarına karar verilmiştir. Soruşturma titizlikle tüm yönleriyle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler kastamonu Politika Güvenlik 3-sayfa Hukuk Polis Cide

Erdoğan'dan dikkat çeken adım! Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti, direkt yurda dönüyor

Erdoğan Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti

 Lübnan için ilk kez 'cehennem' kelimesini kullanan Guterres'ten BM konseyinde tarihi çağrı

Guterres, Lübnan için ilk kez o kelimeyi kullandı

 Kara harekatı tehdidi sonrası Lübnan'dan büyük kaçış! 500 bin kişi güvenli bölgelere taşındı

Kara harekatı tehdidi 500 bin kişiyi ülkeden kaçmak zorunda bıraktı
Bu gece yarısından itibaren motorine 90 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Akaryakıta bir zam daha geliyor! Tabeladaki rakam keyif kaçıracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
A101 AKTÜEL KATALOĞU 26 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? MEB 30 bin temizlik personeli başvuru ekranı! 30 bin temizlik personeli başvurusu ne zaman başlayacak? BEKÇİLİK BAŞVURUSU 2024 (PA.edu.tr) | Bekçilik başvurusu ne zaman, şartları neler? KYK BURS-KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ: KYK burs- kredi başvuruları ne zaman? KYK ne kadar, kaç TL? ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025: Yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam gelir? 2025 Asgari ücrete zam ne kadar olacak? 2024- 2025 Kadınlar Basketbol Süper Ligi ne zaman başlıyor? Beşiktaş'ın maçı ne zaman? (UEFA) Ajax- Beşiktaş maçı saat kaçta, şifresiz mi? Masterchef 26 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yiğit Bulut kimdir? Cumhurbaşkanı Danışmanı Yiğit Bulut kaç yaşında, nereli? MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef'te dün akşam eleme adayı kim oldu? Lyon- Olympiakos maçı ne zaman? (UEFA) Lyon- Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda? TRT Tabii ücretsiz mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });