Cide'de Polis Ekibine Mücadele Eden İki Şahıs Tutuklandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde silah çekip polis ekibine mukavemet gösteren 2 şahıs, itiraz üzerine tekrar sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Cide ilçesi Bartın-İnebolu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine liman bölgesine gitti. İhbar yerinde bulunan T.D. ve M.E.D., olay yerine giden polis ekibine bilinmeyen sebeple mukavemet gösterdi. Çıkan arbede sırasında şahıslardan birisi polis ekiplerine silah çekerken, bir diğeri ise 'seni yazdım' diyerek tehdit etti. Daha sonra bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri tarafından T.D. ve M.E.D. gözaltına alındı. Şahısların çıkarttığı arbede sırasında çıkan olayda polis memurları M.H.M., G.M.D. ve S.G. vücutlarının çeşitli bölgelerinden aldıkları darbelerle hafif şekilde yaralandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekrar gözaltına alınıp tutuklandılar

Şahısların serbest bırakılmasının ardından Cide Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karara itiraz edildi. İtirazın ardından şahıslar hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince T.D. ve M.E.D., yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, gece saatlerinde Cide Adliyesi'ne sevk edilen 2 şahıs tutuklandı.

Olayla ilili İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 24 Eylül 2024 tarihinde Kastamonu ili Cide ilçesinde, T.D ve M.E.D isimli şüphelilerin polis memurlarının görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanmaları olayına ilişkin Cide Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhuriyet savcısı tarafından alınan savunmalarını müteakip tutuklama talebiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince 26 Eylül 2024 tarihinde yapılan sorguları neticesinde 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama' suçundan tutuklanmalarına karar verilmiştir. Soruşturma titizlikle tüm yönleriyle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - KASTAMONU