Ot biçerken dere yatağına düşen muhtar hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde ot biçtiği sırada dengesini kaybederek dere yatağına düşen köy muhtarı, başını taşa çarparak yaşamını yitirdi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde otları biçtiği sırada dengesini kaybederek dere yatağına düşen köy muhtarı, başını taşa çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Yenice Köyü Muhtarı Güngör Temur, dere kıyısında bulunan otları biçmek için çalışma başlattı. Temur, dengesini kaybederek dere yatağına düştü. Başını taşa çarpan Temur'u gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, muhtar Temur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerince yapılan tahkikatın ardından Temur'un cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Merkezine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
