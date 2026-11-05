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Cide'de derenin debisi yükselince köylere ulaşım sağlayan yol çöktü, geçici kapatıldı

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Cide'de derenin debisi yükselince köylere ulaşım sağlayan yol çöktü, geçici kapatıldı
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde derenin debisinin yükselmesi nedeniyle Derebucağı, Gökçeler, Çukurçal, Menük ve Öveçler köylerine ulaşım sağlanan köy yolu çöktü. Yol ekiplerce geçici olarak ulaşıma kapatıldı, köylere alternatif yoldan ulaşılacağı belirtildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde derenin debisinin yükselmesi sebebiyle çöken köy yolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde Derebucağı, Gökçeler, Çukurçal, Menük ve Öveçler köylerine ulaşım sağlanan yol, derenin debisinin yükselmesi sebebiyle çöktü. Yol, ekipler tarafından geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Vatandaşların alternatif yol üzerinden köylere ulaşım sağlayabileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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