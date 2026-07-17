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Cinayetle sonuçlanan kavganın sanığının yargılanmasına devam edildi

Cinayetle sonuçlanan kavganın sanığının yargılanmasına devam edildi
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada Yılmaz Fayiz hayatını kaybetti. Tutuklu sanık Şaban K., duruşmada suçsuz olduğunu savunarak ev hapsi talebinde bulundu. Mahkeme Adli Tıp raporunun beklenmesine karar verdi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin bıçaklanarak öldüğü kavgayla ilgili tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Olay, 14 Ağustos 2024 tarihinde Kastamonu'nun Cide ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muzaffer Güzelant Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı binada yaşayan ve daha önceden aralarında husumet bulunan iki aile arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavga sırasında bıçaklanan Yılmaz Fayiz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan 62 yaşındaki Şaban K. tutuklandı.

Şaban K. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde, "kasten öldürme" suçundan açılan dava görülmeye devam etti. Duruşmada kendisini savunan tutuklu sanık Şaban K. "Ben suçlu değilim. Benim sağlığım iyi değil, bir suçum varsa ev hapsi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sanığın savunmasının ardından, vücudunda 3 bıçak yarası bulunan Yılmaz Fayiz'in ölümüne sebep olan bıçağın tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumundan talep edilen raporun beklenmesine karar vererek mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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