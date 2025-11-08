Haberler

Cide'de Balıkçı Barınağında Kavga: İki Yaralı

Cide'de Balıkçı Barınağında Kavga: İki Yaralı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde balıkçı barınağında çıkan kavgada S.D. ve A.D. yaralandı. Kavga sebebiyle bir kişi denize atıldı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde balıkçı barınağında çıkan kavgada iki kişi yaralandı. Kavgada yaralanan bir kişi de, denize atıldı.

Kavga, Cide ilçesine bağlı Balıkçı Barınağında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında bilinmeyen sebeple sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan kavgada S.D. ve A.D., bir grup tarafından taş ve sopalarla darp edildi. Çıkan kavgada darp edilen bir kişi de denize atıldı. Çevredeki vatandaşlar, kavga eden iki gurubu ayırmak için araya girmelerine rağmen başarılı olamadı. Denize atılan kişi de, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.

Olay yerine çağrılan polis ekipleri, kavga eden gurubu ayırdı. Kavga yaralanan S.D. ve A.D., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan şahısları ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
