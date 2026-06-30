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Abartılı egzoz bulunan araca 21 bin TL ceza

Abartılı egzoz bulunan araca 21 bin TL ceza
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde abartılı egzoz kullanan sürücüye 21 bin TL ceza kesildi, araç 30 gün trafikten men edildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde abartılı egzoz bulunan otomobile 21 bin TL cezai işlem uygulanırken, araç 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik güvenliğini sağlamak ve vatandaşların huzurunu korumak amacıyla ilçe genelindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İlçede gerçekleştirilen trafik uygulamalarında, çevreyi rahatsız edecek şekilde abartı egzoz kullandığı tespit edilen sürücüye 21 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç, ilgili mevzuat kapsamında 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Özellikle yaz aylarında vatandaşların en çok şikayet ettiği konuların başında gelen gürültülü araç kullanımına karşı yapılan denetimler, vatandaşlar tarafından taktirle karşılandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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