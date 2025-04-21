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CHP seçim aracı kent merkezinde alevlere teslim oldu!

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CHP Bursa İl Başkanlığı'na ait seçim aracı alev aldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanlığı'na ait seçim aracı, kent merkezinde alevlere teslim oldu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanlığı'na ait seçim aracı, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu.

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CHP seçim aracı kent merkezinde alevlere teslim oldu!
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR AKTAŞ - 3.Sayfa
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