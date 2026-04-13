CHP'nin otobüs şoförü 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda CHP heyetinin bulunduğu otobüsü kullanırken polisin "dur" ihtarına uymamaktan yargılanan otobüs şoförü, 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Gökhan Gülyurt ve taraf avukatları katıldı. Hakim, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra önceki celse mütalaanın açıklandığını hatırlatarak, sanık Gülyurt'a söz verdi. Gülyurt, kullandığı araç CHP genel başkanına tahsisli olduğu için genel merkezden çıktığı andan itibaren kendisine polisin eşlik ettiğini ifade etti. Kolluk kuvvetleriyle bir temasının olmadığını ifade eden Gülyurt, "Olay sırasında araç içerisindeki milletvekilleri polis memurlarıyla konuşmuş, ardından aracımıza 'eskort' tahsis edilmiştir. Babam da polis memuru olduğu için polislere karşı bir kusurum olmamıştır. Beraatımı istiyorum" diye konuştu.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Gülyurt'un müşteki Mehmet Ö.'ye yönelik eyleminin suç unsuru oluşturduğunu belirterek, Gülyurt'un "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı

Ve dünyanın gözünü çevirdiği savaşta korkulan oluyor

Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
İslam Memiş, altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanç sağlayacak

Altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanacak

Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar

Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğluna lüks eğitim! Ödenen rakam şaşırttı

Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğluna lüks eğitim! Ödenen rakam şaşırttı
Ünlü oyuncudan 20 yıl sonra şok iddia: İç çamaşırını çekerek...

Ünlü oyuncudan 20 yıl sonra şok iddia: İç çamaşırını çekerek...