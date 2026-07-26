CHP'nin üye törenine cast ajansı iddiasına soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin üye katılım törenine cast ajansından kişilerin getirildiği iddiası üzerine soruşturma başlattı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Sarıyer'deki Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde geniş katılımlı bir üye katılım töreni gerçekleştirdi. Törene cast ajansından şahıslar getirildiği iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Sarıyer'de gerçekleştirilen CHP etkinliğine cast ajansı ile anlaşılarak gerçekte üye olmayan şahısların götürüldüğüne yönelik iddialar ve buna yönelik yapılan yayınlara ilişkin müşteki vekilinin cumhuriyet başsavcılığımıza sunmuş olduğu şikayet dilekçesi akabinde soruşturmaya başlanılmış olup, araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacaktır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı