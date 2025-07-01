CHP'nin Saraçhane mitinginde 1 kişi bıçaklandı

CHP'nin Saraçhane mitinginde 1 kişi bıçaklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
CHP'nin Saraçhane mitinginde 1 kişi bıçaklandı
Haber Videosu

CHP'nin Saraçhane'de düzenlediği mitingde bir genç kimliği belirsiz kişilerce bıçaklandı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

CHP'nin Saraçhane mitinginde bir genç, kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklandı.

CHP, SARAÇHANE'DE MİTİNG DÜZENLEDİ

Yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100. gününde CHP Saraçhane'de miting düzenledi. Mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

BİR KİŞİ BIÇAKLANDI

Mitingde korku dolu anlar yaşandı. Fırat Baran Önder isimli genç, kimliği belirsiz kişilerce bıçaklandı. Önder'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
3.5 milyon sürücüyü bekleyen tehlike! Trafiğe çıkamayacaklar

Milyonlarca sürücüyü bekleyen tehlike! Trafiğe çıkamayacaklar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Napoli'de olay! Osimhen kadro dışı bırakılarak genç takıma yollanıyor

Olay! Kadro dışı bırakılarak genç takıma yollandı
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi

Abdullah Gül'ü isyan ettiren çete! Çareyi savcılığa başvurmakta buldu
Bakan Yumaklı son durumu paylaştı! 3 şehrimizde yangınlar kısmen kontrol altında

Alevlerle mücadele sürüyor! 3 şehrimizden sevindiren haber geldi
Nicolo Zaniolo için karar çıktı

Geldiği gibi gidiyor! Galatasaray'da flaş ayrılık
Ümit Özdağ'dan ittifaka yeşil ışık

Yeni ittifak mı doğuyor? Ümit Özdağ yeşil ışık yaktı
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 8 fakülte kapatıldı
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma tarihi netleşti iddiası

PKK silah bırakma için tarih verdi! Nerede yapılacağı da belli
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.