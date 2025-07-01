CHP'nin Saraçhane mitinginde 1 kişi bıçaklandı
CHP'nin Saraçhane'de düzenlediği mitingde bir genç kimliği belirsiz kişilerce bıçaklandı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
CHP'nin Saraçhane mitinginde bir genç, kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklandı.
CHP, SARAÇHANE'DE MİTİNG DÜZENLEDİ
Yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100. gününde CHP Saraçhane'de miting düzenledi. Mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.
BİR KİŞİ BIÇAKLANDI
Mitingde korku dolu anlar yaşandı. Fırat Baran Önder isimli genç, kimliği belirsiz kişilerce bıçaklandı. Önder'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa