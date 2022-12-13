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CHP'li yöneticiden gazeteciye yumruklu saldırı kamerada

3. Sayfa Haberleri

CHP'li yöneticiden gazeteciye yumruklu saldırı kamerada

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir gazeteci, CHP'li yöneticinin yumruklu saldırısına uğradı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir gazeteci, CHP'li yöneticinin yumruklu saldırısına uğradı.

Gazeteci Metin Engin, yerel bir gazete bürosunda CHP Ergene İlçe Teşkilatı yöneticisinin yumruklu saldırısına uğradı. Siyasi konudan sohbet eden ikilinin konuşması sırasında tartışma büyüyünce Savaş Güney, gazeteci Metin Engin'in söylemlerine defalarca yumrukla vurarak cevap verdi. Kameralara yansıyan görüntülerde Savaş Güney'in, Metin Engin'i boğazından tutup yere yatırarak defalarca yumrukladığı görüldü.

Saldırısı sonrası Metin Engin kanlar içinde kalırken, Savaş Güney de olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Gazeteci Metin Engin, darp raporu olarak Savaş Güney'den şikayetçi oldu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Olay anı saniye saniye kameralara yansıdı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Halk Partisi Metin Engin Ergene 3. Sayfa Haberler

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