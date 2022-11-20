CHP'li vekil 'Tahammülümüz kalmadı' diye paylaştı! Yabancı uyruklu şahısların, İstiklal saldırısıyla dalga geçtiği video infial yarattı

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı hain saldırının ardından sosyal medyada yabancı uyruklu şahıslar tarafından yayınlanan video infial yarattı. Görüntülerde, şahısların gri bir poşetle bomba şakası yaptığı görülürken kullanıcılar o anlara tepki gösterdi. CHP'li Gürsel Tekin ise yaşanan skandalla ilgili yaptığı açıklamada "Hem bu ülkeye gelecekler, hem bu milleti aşağılayacak, hakaret edecekler. Tahammülümüz kalmadı" dedi.

İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz Pazar günü terör örgütü PKK militanlarının bombalı saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi ise yaralandı. Saldırının acısı henüz tazeyken, Tiktok'ta yabancı uyruklu kişiler tarafından yayınlanan video ise tepki çekti.

BOMBA ŞAKASI YAPTILAR

Kameralara yansıyan o anlarda şahısların, bir süre konuştuktan sonra gri bir poşetle bomba şakası yaptığı görüldü. O anlara şahit olan vatandaşların ise korkuya kapılması dikkatlerden kaçmadı.

"TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI"

Öte yandan CHP kanadından videoya tepki geldi. Gürsel Tekin konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Şimdi soruyorum TikTok'ta video çekip İstiklal Caddesi'nin ortasında, Türk milletinin acısıyla alay eden bu insan müsvetteleri hakkında bir işlem yapıldı mı? Hem bu ülkeye gelecekler, hem bu milleti aşağılayacak, hakaret edecekler. Tahammülümüz kalmadı." dedi.

İşte gelen tepkilerden bazıları: