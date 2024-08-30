CHP'li Milletvekilleri Filistinli Politikacının Posterine Tepki Gösterdi
Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sırasında CHP milletvekilleri ve parti üyeleri, etkinlik alanında asılı bulunan Filistinli İsmail Haniye'nin posterine tepki göstererek söktürdü.
Gaziantep'te CHP milletvekilleri ve parti üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sırasında etkinlik alanında Filistinli politikacı İsmail Haniye'nin posterinin yer almasına tepki gösterdi.
Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşen törenle kutlandı. Kutlamalar esnasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri ve parti üyeleri, Filistinli İsmail Haniye'nin alanda haftalardır asılı bulunan posterine tepki göstererek posterleri söktürdü. - GAZİANTEP
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