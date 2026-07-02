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CHP Çüngüş İlçe Başkanı kenevir bakımı yaparken yakalandı

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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde CHP İlçe Başkanı S.A. ve oğlu, fotokapanlarla tespit edilen yasa dışı kenevir ekimi ve bakımı sırasında gözaltına alındı, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde CHP İlçe Başkanı S.A. ile oğlu, ekili kenevirlerin bakımını yaparken yakalandı.

Çüngüş ilçesinde ağaçlık alana yerleştirilen fotokapanlar tarafından yasa dışı kenevir ekimi yapılıp, bakımının gerçekleştirildiği tespit edildi. Yapılan incelemede CHP Çüngüş İlçe Başkanı S.A. ile oğlunun kenevirlerin bakımını gerçekleştirdiği belirlendi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan S.A. ve oğlu Z.A., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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