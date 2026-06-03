"CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum tepkisi" davasına devam edildi

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasına sosyal medyadan yaptıkları tepki paylaşımları nedeniyle haklarında "suç işlemeye alenen tahrik etme" iddiasıyla dava açılan 20 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme 20 sanık hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılmasına karar verdi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasına tepki amacıyla sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar nedeniyle "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçunu işledikleri iddia edilen ve haklarında 9'ar aydan 7'şer yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz 20 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Üçüncü duruşma İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada 17 sanık ve sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz alan sanık Doğukan Dalgıç, Emrah Gülsunar, Meltem Gökhanoğlu, Fatoş Erdoğan haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek beraatlerini istedi. Duruşmada söz alan avukatlar, müvekkillerinin sosyal medya paylaşımlarının suç teşkil etmediğini, anayasal ifade ve basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Avukatlar, yargılamanın dayanağını oluşturan paylaşımların siyasi görüş bildirmekten ya da gazetecilik faaliyetinden ibaret olduğunu belirterek mahkemeden beraat kararı talep etti. Beraat kararı çıkmaması halinde ise müvekkilleri üzerindeki yurt dışı çıkış yasağı başta olmak üzere tüm adli kontrol şartlarının kaldırılmasını istedi.

Mahkeme ara kararını açıkladı

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, 20 sanık hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılması yönünde karar verdi. Mahkeme eksik ifadelerin tamamlanması için duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı