CHP Kilis İl Başkanı Sapan adliyeye sevk edildi: "Harama el uzatmadık"

CHP Kilis İl Başkanı Mehmet Umut Sapan, rüşvet ve parti kanununa muhalefet suçlamalarıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Sapan, iddiaları reddederek 'harama el uzatmadıklarını' söyledi.

İstanbul merkezli soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Kilis İl Başkanı Mehmet Umut Sapan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken hakkındaki iddiaları reddederek, "Biz asla harama el uzatmadık" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da belirlenen adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında aralarında CHP Kilis İl Başkanı Mehmet Umut Sapan'ın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet", "rüşvet almak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlamalarıyla işlem yapıldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen Sapan, gazetecilere yaptığı açıklamada hakkındaki iddiaları reddederek, "Hakkımdaki iddialar kesinlikle yalan. Haram yemek bize göre, dinimizce de mübah değildir. Biz asla harama el uzatmadık, bundan sonra da uzatmayız. Çocuğumuza haram lokma yedirmeyiz" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
