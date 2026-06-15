CHP Muğla İl Başkanı Kızıl karıştı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki bir motosiklet, park ettiği aracının kapısını açan CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl'ın açtığı kapıya çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Menteşe Recai Güreli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, aracını park ettikten sonra inmek üzere kapısını açtı. Bu sırada cadde üzerinde seyir halinde olan bir motosiklet, açılan kapıya çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı