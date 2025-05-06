CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Darp Edilmesiyle İlgili Şüpheli Tutuklanma Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in darp edilmesi olayında soruşturma devam ediyor. Adliyeye sevk edilen şüpheli Selçuk Tengioğlu, kamu görevi nedeniyle kasten yaralama suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in darp edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüpheli Selçuk Tengioğlu, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa