CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Darp Edilmesi Üzerine Soruşturma
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in darp edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Selçuk Tengioğlu, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in darp edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüpheli Selçuk Tengioğlu, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa