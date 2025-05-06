Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi
Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor

Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor
'Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese...'

"Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese..."
'Aylık 500 bin lira gelirim' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

"Aylık 500 bin lira gelirim" var diyen emeklinin sözleri olay oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Darp Edilmesi Üzerine Soruşturma

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in darp edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Selçuk Tengioğlu, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in darp edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüpheli Selçuk Tengioğlu, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız
Naci Görür 'Halkıma Uyarı' başlığıyla bir mesaj yayınladı

Naci Görür "Halkıma uyarı" başlıklı bir mesaj yayımladı
Karabük Belediye Başkanı: Emekliler ücretsiz ulaşım hakkı istemiyor, kaldıracağız

Bir kentimizde belediye emekliye ücretsiz ulaşım hakkını kaldırıyor
Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü

Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü
Dünyada yedinci vaka! Eymen bebek tıp literatürüne girdi

Dünyada yedinci vaka! Eymen bebek tıp literatürüne girdi
Ünlü rapçi Lvbel C5 tutuklandı

Kutlamalarda sahneye çıkacaktı! Takım şampiyon olmadan tutuklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.