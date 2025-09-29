CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi çıkışında yumruk atmak suretiyle darbeden sanık, 1 yıl hapis cezasına çarptırılarak...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi çıkışında yumruk atmak suretiyle darbeden sanık, 1 yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa