CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi çıkışında yumruk atmak suretiyle darbeden sanık, 1 yıl hapis cezasına çarptırılarak...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi çıkışında yumruk atmak suretiyle darbeden sanık, 1 yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tahliye edildi

CHP lideri Özel'e yumruk atan saldırgan için karar
