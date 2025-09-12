Charlie Kirk Suikasti Şüphelisi 22 Yaşındaki Tyler Robinson Yakalandı

ABD'nin Utah Eyaleti Valisi Spencer Cox, FBI Direktörü Kash Patel ile gerçekleştirdiği ortak basın açıklamasında, ABD'li sağcı aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesine ilişkin soruşturmada yakalanan şüphelinin 22 yaşındaki Tyler Robinson olduğunu açıkladı.

FBI Direktörü Kash Patel ve ABD'nin Utah eyaleti yetkilileri, ABD'nin önde gelen siyasi yorumcularından Charlie Kirk'e suikast düzenleyen şüphelinin yakalanmasına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısının açılışında konuşan Utah Eyaleti Valisi Spencer Cox, suikastı gerçekleştiren ismin 22 yaşındaki Tyler Robinson olduğunu açıkladı. Vali Cox, "Onu 11 Eylül akşamı yakaladık. Robinson'ın bir aile üyesi, kendilerine suçu itiraf ettiğini ya da bunu ima ettiğini belirterek bir aile dostuna ulaştı. Bu kişi de Washington County Şerifi ile irtibata geçti. Bu bilgi Utah County Şerif Ofisi'ne ve Utah Valley Üniversitesi'ndeki olay yeri inceleme ekiplerine aktarıldı. Ayrıca FBI'a da iletildi. Soruşturmacılar, üniversitenin güvenlik kameralarından ilave görüntüleri inceledi ve Robinson'ın yerel saat ile sabah 08.29 sıralarında gri bir araç ile kampüse geldiğini tespit etti" dedi.

"Giderek daha politik bir hale geliyordu"

Vali Cox, soruşturmacıların Robinson'ın bir aile üyesi ile görüştüğünü ve bu kişinin Robinson'ın son yıllarda giderek daha politik hale geldiğini itiraf ettiğini aktardı. Cox, "Ayrıca, 10 Eylül'den önceki bir akşam yemeğinde Robinson'ın başka bir aile üyesiyle sohbet sırasında Charlie Kirk'in Utah Valley Üniversitesi'ne geleceğini söylediğini, onun neden hoşlarına gitmediğini ve sahip olduğu görüşleri tartıştıklarını belirtti" dedi.

"Oda arkadaşına tüfeğin saklandığını söylemişti"

Cox, soruşturmacıların daha sonra Robinson'ın oda arkadaşını tespit ettiğini ve oda arkadaşının Robinson'ın Discord uygulaması üzerinden kendisine yolladığı mesajları yetkililerle paylaştığını söyledi. Cox, "Bunlar arasında 'Tyler' adında ve yanında emoji bulunan telefon kaydı üzerinden yazışmalar yer alıyordu. İçerikte, bir tüfeğin saklandığı noktadan alınması gerektiği, tüfeğin bir çalının içine bırakıldığı, söz konusu bölgenin gözetlenmesi ile ilgili mesajlar ve tüfeğin bir havluya sarılı olduğuna dair ifadeler de vardı" dedi.

"Mermi kovanlarına mesajlar yazılmış"

Utah Valisi, saldırganın mermi kovanlarına aralarında "Hey faşist, yakala" ve Nazi Almanyası'na karşı savaşan İtalyan direnişine adanan şarkıya atfen "Bella Ciao" ifadelerinin de yer aldığı mesajlar yazdığını da kaydetti.

"Robinson, Utah Valley Üniversitesi öğrencisi değildi"

Vali Cox, basın toplantısında ayrıca Tyler Robinson'ın saldırının gerçekleştiği Utah Valley Üniversitesi öğrencisi olmadığını ve uzun süredir üniversiteye yaklaşık üç saat mesafedeki Washington County'de ailesiyle birlikte yaşadığını belirtti. Cox ayrıca açıklamasında, zanlının ailesinin doğru şeyi yaptığını ifade ederek aileye teşekkürlerini iletti.

Şüpheli, saldırıdan 33 saat sonra gözaltına alındı

FBI Direktörü Kash Patel ise saldırganın yakalanma sürecinin zaman çizelgesine ilişkin bilgi verdi. Charlie Kirk'ün Çarşamba günü saat 12.23'te vurulduğunu ve FBI ajanlarının 16 dakika içinde polis yetkilileriyle birlikte olay yerine geldiğini ifade eden Patel, "FBI, talimatımla 11 Eylül'de yerel saatle 10.00'da şüpheliye ait ilk fotoğrafları yayımladı. Kısa süre sonra, 10.45'te 100 bin dolarlık ödül ilan edildi. Vali, dün gece saat 20.00 civarında bir basın toplantısı düzenledi ve FBI, kamuoyuna şüpheliye ait daha önce görülmemiş video ve fotoğraflar yayımladı. Şüpheli dün gece saat 22.00'de gözaltına alındı. 36 saatten kısa, tam olarak 33 saat içinde, federal hükümetin tüm imkanları ve Utah'taki partnerlerimiz sayesinde şüpheli, tarihi bir sürede yakalandı. Son olarak, dostum Charlie Kirk'e mesajım: Şimdi dinlen kardeşim. Biz nöbetteyiz" dedi. - WASHINGTON