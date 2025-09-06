Cezaevine gönderilen 18 yaşındaki oğlunu bu sözlerle uğurladı: Doğruca ağabeylerinin yanına
Aydın'da hırsızlık suçundan 47 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan 18 yaşındaki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hükümlünün annesi oğlunu cezaevine "Doğruca ağabeylerinin yanına. Kendine iyi bak. Ağabeylerine selam söyle" sözleriyle uğurlarken; annenin o sözleri tepki çekti.
Aydın'da 47 yıl 9 ay ile aranan 18 yaşındaki E.Ç., polis ekiplerince yakalandı. 18 yaşındaki E.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
OĞLUNU UĞURLAYAN ANNENİN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ
Yaşanan olaya damga vuran anlar ise 18 yaşındaki hükümlünün cezaevine gönderildiği anlarda yaşandı. Hükümlünün annesi oğlunu "Doğruca ağabeylerinin yanına. Kendine iyi bak. Ağabeylerine selam söyle" sözleriyle uğurlarken; annenin o sözleri tepki çekti.