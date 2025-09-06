Haberler

Cezaevine gönderilen 18 yaşındaki oğlunu bu sözlerle uğurladı: Doğruca ağabeylerinin yanına

Güncelleme:
Aydın'da hırsızlık suçundan 47 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan 18 yaşındaki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hükümlünün annesi oğlunu cezaevine "Doğruca ağabeylerinin yanına. Kendine iyi bak. Ağabeylerine selam söyle" sözleriyle uğurlarken; annenin o sözleri tepki çekti.

47 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan ve yakalanarak cezaevine gönderilen 18 yaşındaki oğlunu "Doğruca ağabeylerinin yanına" diyerek uğurlayan anne tepki çekti.

Aydın'da 47 yıl 9 ay ile aranan 18 yaşındaki E.Ç., polis ekiplerince yakalandı. 18 yaşındaki E.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OĞLUNU UĞURLAYAN ANNENİN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Yaşanan olaya damga vuran anlar ise 18 yaşındaki hükümlünün cezaevine gönderildiği anlarda yaşandı. Hükümlünün annesi oğlunu "Doğruca ağabeylerinin yanına. Kendine iyi bak. Ağabeylerine selam söyle" sözleriyle uğurlarken; annenin o sözleri tepki çekti.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Aile boyu pizza, keşke hamuru yansa... Biz alıştık seyretmeye, darısı sebep olanların başına.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelçuk Gedik:

Tepki falan çekmedi. Uydurmayın. Demekki öteki oğulları da hapiste.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
