Cezaevinden tahliyesini havaya ateş açarak kutladı
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Ataşehir'de bir şahıs, cezaevinden tahliyesini havaya ateş açarak kutladı. O anlar kameraya böyle yansıdı.
Cezaevinden tahliyesini havaya ateş açarak kutladı
İSTANBUL - Ataşehir'de bir şahıs, cezaevinden tahliyesini havaya ateş açarak kutladı. O anlar kameraya böyle yansıdı.
Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre cezaevinden tahliye olan bir şahıs kendisini bekleyen mahallelilerin arasında iken silahla havaya ateş açtı. Mahalleliler ise alkışlayarak şahsı kutladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa