Ataşehir'de bir şahıs, cezaevinden tahliyesini havaya ateş açarak kutladı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Cezaevinden tahliyesini havaya ateş açarak kutladı

İSTANBUL - Ataşehir'de bir şahıs, cezaevinden tahliyesini havaya ateş açarak kutladı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre cezaevinden tahliye olan bir şahıs kendisini bekleyen mahallelilerin arasında iken silahla havaya ateş açtı. Mahalleliler ise alkışlayarak şahsı kutladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.