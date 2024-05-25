Cezaevinden kaçan ve hakkında 41 yıl hapis cezası olan zanlı yakalandı

BURSA - Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri daha öncede cezaevinden kaçan ve 41 yıl hapis cezasıyla aranan zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri il genelinde aranan kişileri yakalamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Son olarak yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan, daha öncede cezaevinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma yaptı.

Ekipler 41 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı N.G.'yi gözaltına alıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.