Cezaevinden Çıktıktan 10 Gün Sonra Ölü Bulundu

Cezaevinden Çıktıktan 10 Gün Sonra Ölü Bulundu
Antalya'da cezaevinden çıktıktan 10 gün sonra bir arkadaşının evinde ölü bulunan Derya Kazmacı'nın yanında uyuşturucu madde ve enjektör bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'da 10 gün önce cezaevinden çıkan Derya Kazmacı (38), arkadaşının evinde ölü bulundu. Kazmacı'nın kaldığı odada, enjektör ve uyuşturucu madde bulundu.

Olay, saat 10.00 sıralarında Kepez ilçesi Emek Mahallesi 2183 Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Bir mağazada bekçilik yapan Rüstem O., sabah eve geldiğinde, yanında kalan Derya Kazmacı'yı yerde yüzüstü hareketsiz halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Kazmacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından Kazmacı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazmacı'nın cesedinin olduğu yerde, enjektör ve uyuşturucu madde olduğu görüldü. Ekipler, bulunan malzemeleri delil torbasına koydu. Derya Kazmacı'nın 10 gün önce cezaevinden çıktığı, kalacak yeri olmadığı için arkadaşı Rüstem O.'nun evinde kaldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
