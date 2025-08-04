Cezaevinden Çıkan Genç, Hırsızlık Yapıp Aracı Geri Park Etti

Cezaevinden Çıkan Genç, Hırsızlık Yapıp Aracı Geri Park Etti
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Samsun'da cezaevinden izinli çıkan 18 yaşındaki Taner M., park halindeki montaj kamyonunu çalıp üzerindeki malzemeleri hurdacıya satıp aracı geri bıraktı. Olay sonrası yakalanan genç tutuklandı.

Samsun'da cezaevinden izinli çıkıp park halindeki montaj kamyonunu çalan 18 yaşındaki genç, aracın üzerindeki malzemeleri hurdacıya satıp aracı çaldığı yere geri park etti.

Hırsızlık olayı, Tekkeköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taner M., park halindeki Ufuk U.'ya ait montaj kamyonunu çaldı. Kamyonun üzerindeki yaklaşık 100 bin TL değerinde, 1,5 metre uzunluğunda 15 demir parça ve 5 yer matkabını hurdacıya götürerek 2 bin TL'ye sattı. Ardından kamyonu çaldığı yere geri park etti. Araç sahibinin durumu fark etmesi üzerine polise ihbarda bulunuldu. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu Taner M.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen genç, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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