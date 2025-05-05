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Cezaevi Firarisi Manisa'da Yakalandı

Cezaevi Firarisi Manisa'da Yakalandı
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki aydır firari olan cezaevi firarisi G.B.'yi yakalayarak adli makamlarca tutuklanmasını sağladı. G.B., çeşitli suçlardan 7 yakalama emriyle aranmaktaydı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında cezaevi firarisi G.B.'yi (36) 2 aylık firarının ardından kıskıvrak yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda, hakkında 'Silahla yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Mala zarar verme', '6136 Sayılı Kanuna muhalefet' ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' gibi suçlardan 7 ayrı yakalama emri bulunan G.B.'nin, 2 aydır firari olduğu ve kesinleşmiş 16 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Şahsın yerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyon sonucu yaşanan kovalamacanın ardından G.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

G.B., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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