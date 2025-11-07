Cezaevi Fırarisi Kapaklı'da Yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, cezaevi firarisi Kapaklı'da yakalandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalarda 5 farklı dolandırıcılık suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi İ.K. yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - TEKİRDAĞ