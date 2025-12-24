Haberler

Isparta'da 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Isparta'da 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş 9 yıl 1 ay 17 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisini yakalayarak cezaevine teslim etti.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 9 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' ile 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından toplam 9 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren cezaevi firarisi olarak aranan şahıs, geçtiğimiz gün yunus timleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devine Filistinli golcü

Süper Lig devine Filistinli golcü
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Sinan Akçıl'a icra şoku! 10 yıldır tek kuruş ödemedi

Sinan Akçıl'a icra şoku! 10 yıldır tek kuruş ödemedi
Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti

Minik Tarık hayatını kaybetti! Valilik talimatıyla okul alarma geçti
Süper Lig devine Filistinli golcü

Süper Lig devine Filistinli golcü
Kaza mı sabotaj mı? Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı

Kaza sonrası gündeme gelen 2 fotoğraf: Bu tesadüf olamaz
Müge Anlı'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi

Canlı yayında Fenerbahçe'ye tepki gösterdi: Ben anlamadım yani