Isparta'da 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 9 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' ile 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından toplam 9 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren cezaevi firarisi olarak aranan şahıs, geçtiğimiz gün yunus timleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ISPARTA