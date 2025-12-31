İnegöl'de 11 yıl hapis cezası ile aranan firariyi polis yakaladı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Murat K. polis tarafından yürürken yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 11 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan Murat K.'yi (40) sokakta yürürken yakaladı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa