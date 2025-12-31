Haberler

İnegöl'de 11 yıl hapis cezası ile aranan firariyi polis yakaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Murat K. polis tarafından yürürken yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, polis ekiplerince yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 11 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan Murat K.'yi (40) sokakta yürürken yakaladı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göz gözü görmüyor! Sivas-Kayseri yolu kapandı

Göz gözü görmüyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapandı
İran'da protestolar başladı! Kaymakamlık binasını bastılar

Komşu karıştı! Protestocular kaymakamlık binasını bastı
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Göz gözü görmüyor! Sivas-Kayseri yolu kapandı

Göz gözü görmüyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapandı
Metroda arbede! Güvenlik görevlilerine böyle saldırdılar

Metroda arbede! Güvenlik görevlilerine böyle saldırdılar
Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz