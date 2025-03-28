Cezaevi Firarisi Batman'da Yakalandı

Batman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri tarafından araması bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, nitelikli suçlardan aranan ve hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi B.Ü., kent merkezinde yapılan denetimlerde yakalandı.

B.Ü., adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN