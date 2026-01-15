Haberler

Yakalanan cezaevi firarisi kendini astı

Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde yakalanan cezaevi firarisi, teslim edildiği cezaevinde intihar etti. 30 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan Y.T., müşahede odasında kendini astı ve hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'un Bafra ilçesinde yakalanan cezaevi firarisi, teslim edildiği cezaevinde intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, 2016 yılında üvey annesini öldürme suçundan 30 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan Y.T. (32), bir süre önce Bafra Açık Cezaevi'nden firar etti. Firari hükümlü, 2 gün önce İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edilen hükümlü, cezaevindeki müşahede odasında kendini astı. Durumu fark eden cezaevi görevlilerinin müdahalesiyle Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
