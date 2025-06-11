Cezaevi Fırarisi 27 Yıl 11 Ay Hapis Cezasıyla Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da, 2012 yılında bir garsonun ölümüne sebep olan ve 2023'te cezaevinden firar eden Murat T., polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

27 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi, polis tarafından yakalandı

SAMSUN - Samsun'da "adam öldürmek, hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 27 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi hükümlü, polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde 2012 yılında gittiği restoranda kendisiyle ilgilenilmediği iddiasıyla iş yeri dışından tabancayla rastgele ateş ederek garson Cemalettin Öztürk'ü vurarak ölümüne sebep olan Murat T.52), yargılandığı Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 2013 yılı Ağustos ayında 24 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2023 yılında cezaevinden firar eden Murat T., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"Kasten öldürme, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 27 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat T., Samsun Adliyesine sevk edildi. Hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ümit Özdağ hakkında karar verildi
DEM Parti, Öcalan'ın görüşmek istediği 5 kişinin ismini paylaştı: Faydalı olacağını düşünüyoruz

DEM Parti, Öcalan'ın görüşmek istediği 5 kişinin ismini paylaştı
Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış rakamı

Cumhuriyet rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış bedeli
İhanetin bedeli ağır oldu! Aldatan kocasını ve metresini arabayla ezdi

İhanetin bedeli ağır oldu! Aldatan kocasını ve metresini arabayla ezdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan Leroy Sane sonrası bir bomba daha

Galatasaray'dan Leroy Sane sonrası bir bomba daha
İstanbul'da 3 ilçede seçimler tamamlandı! Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti

İstanbul'da 3 ilçede seçimler tamamlandı, harita değişti
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olma yolunda

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ronaldo ile takım arkadaşı oluyor
Togg T10F yollara çıkmaya hazırlanıyor! İşte beklenen satış fiyatı

Togg'un yeni modeli yollara çıkıyor! İşte beklenen satış fiyatı
Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit

Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit
İBB soruşturmasında itirafçıdan 'İhaleleri alacak kişiler belliydi' iddiası

İBB soruşturmasında itirafçı olan reklamcının ifadesi ortaya çıktı
Savaşın izlerini silecek hamle! İkinci el araçlar tırlarla Suriye'ye taşınıyor

Suriye'de savaşın izlerini silecek dev bir adım daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.