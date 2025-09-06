Cezaevi Fiarisi Aydın'da Yakalandı

Aydın'da 47 yıl 9 ay 12 gün hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalar kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 5 şahıstan 2'si adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şahıs da serbest bırakıldı. Tutuklanan şahıslardan R.K.'nın uyuşturucu madde ticareti suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezası ile arandığı tespit edilirken, tutuklanan diğer şahıs E.Ç.'nin ise 47 yıl 9 ay 12 gün hapis cezası ile arandığı ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. Konu ile ilgili Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN