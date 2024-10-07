Ceylanpınar'da Yangın: Taziye Evi Kül Oldu
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, kırsal Büyükçaylı Mahallesi'nde bulunan taziye evi çıkan yangın sonucu tamamen yanarak küle döndü. Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı iddia ediliyor. Mahalle sakinleri, yeni taziye evi için yardım çağrısında bulundu.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yanan taziye evi küle döndü.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Büyükçaylı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, köyün taziye ve kültür evi olarak kullandığı iki katlı evin alt katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, taziye evini küle çevirdi. Yangında iki büyük klima, 120 yastık ile onlarca halı yandı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Mahallede yaşayan vatandaşlar, yangının elektrik kontağından kaynaklanmış olabileceğini belirterek taziye evinin yeni baştan düzenlenmesi için iş adamları, hayırsever ve yetkililerden yardım istedi. - ŞANLIURFA