Haberler

Şanlıurfa'da dere sularına kapılan traktör sürücüsü vinçle kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, dereden geçmeye çalışan traktör sürücüsü, yükselen su nedeniyle mahsur kaldı. Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi, vinç yardımıyla kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, traktörüyle dereden geçmeye çalışırken mahsur kalan sürücü, vinç yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar-TİGEM arazisi içerisindeki Ofa Göçer yerleşkesinde meydana geldi. Mazlum A. traktörle İbrahimağa Deresi'nden karşıya geçmek istediği sırada suyun yükselmesi sonucu dere yatağında mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Akıntının şiddeti nedeniyle bölgeye iş makinesi ve vinç takviyesi yapıldı. Olay yerine ulaşan ekipler, suyun ortasında çaresizce bekleyen sürücüye ulaşmak için vinç yardımıyla kurtarma çalışması başlattı. Titizlikle yürütülen çalışma sonucunda vatandaş, mahsur kaldığı yerden güvenli bölgeye tahliye edildi. Kurtarılan sürücü, olay yerinde yapılan ilk kontrollerinde sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, dere ortasında kalan traktörün ise suyun debisinin azalmasının ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılacağı bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

