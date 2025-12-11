Haberler

Ceylanpınar'da 2 otomobil çarpıştı
Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı ve trafik normale döndü.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmazken, otomobillerde maddi hasar oluştu.

Kaza, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Viranşehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asiye Z'nin idaresindeki 16 AHN 428 plakalı otomobil ile Muhammet Ö'nün kullandığı 63 SE 603 plakalı otomobiller çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan olmadı. Çarpışmanın etkisiyle her 2 otomobilde maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından yolda güvenlik önlemi alındı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

