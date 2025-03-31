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Ceylanpınar'da Trafik Kazası: İki Sürücü Yaralandı

Ceylanpınar'da Trafik Kazası: İki Sürücü Yaralandı
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, bir otomobil ağaca çarparak hurdaya döndü. Kazada 2 sürücü yaralandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü. Kaza neticesinde 2 sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar-Viranşehir karayolu üzerinde meydana geldi. H.H. idaresindeki 11 AZ 202 plakalı otomobil, M.Ç. yönetimindeki 34 SF 5898 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yoldan çıkarak ağaca çarpan 11 AZ 202 plakalı otomobil, hurda yığınına döndü. Yaralanan iki sürücü, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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