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Ceylanpınar'da Trafik Kazası: İki Sürücü Yaralandı

Ceylanpınar'da Trafik Kazası: İki Sürücü Yaralandı
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Yaralı sürücüler, ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen kazada çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar ilçesindeki Sanayi Sitesi bölgesinde yaşandı. B.Ç.'nin kullandığı 41 R8328 plakalı otomobil, N.B.'nin kullandığı 34 ADJ 970 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada her iki otomobil de hurdaya dönerken, sürücüler yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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