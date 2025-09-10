Haberler

Ceylanpınar'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ile Akçakale ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerinde yaşandı. Celal A.'nın kullandığı 63 ADZ 763 plakalı otomobil ile Mert S.'nin kullandığı 35 AH 3940 plakalı otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobiller şarampole devrildi. Kazada sürücüler Mert S. ve Celal A. ile birlikte Kıymet A. ve Selda Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
