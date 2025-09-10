Ceylanpınar'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ile Akçakale ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerinde yaşandı. Celal A.'nın kullandığı 63 ADZ 763 plakalı otomobil ile Mert S.'nin kullandığı 35 AH 3940 plakalı otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobiller şarampole devrildi. Kazada sürücüler Mert S. ve Celal A. ile birlikte Kıymet A. ve Selda Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA