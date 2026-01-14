Şanlıurfa'da 2 bin 644 adet gümüş ve bronz sikke ele geçti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 638 adet gümüş ve bronz sikke ile süs eşyası ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması" çerçevesinde yapılan çalışmalarda bir adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 1 şahıs gözaltına alınırken yapılan aramalarda 2 bin 638 adedi gümüş ve bronz sikke, 6'sı süs eşyası olmak üzere toplam 2 bin 644 adet tarihi eser ele geçirildi. - ŞANLIURFA