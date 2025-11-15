Haberler

Ceylanpınar'da Sahipsiz Köpekler 5 Koyunu Telef Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sahipsiz köpeklerin girdiği ahırda, besici Halil Akkuş'a ait 5 koyun telef oldu. Akkuş, can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ahıra giren sahipsiz köpekler, 5 koyunu telef etti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Ceylan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, besici Halil Akkuş'a ait ahıra giren sahipsiz köpekler, 5 koyunu telef etti. Sabah hayvanlarını yemlemek için ahıra giren Akkuş, koyunlarını telef olmuş halde bulunca şoka uğradı ve durumu jandarmaya bildirdi.

"Kız çocuğuna da saldırdılar can güvenliğimiz yok"

Maddi zarara uğrayan Akkuş, köpeklerin birkaç gün önce bir kız çocuğuna da saldırdığını belirterek isyan etti. Akkuş, "Çocuklarımız ve hayvanlarımız tehlike altında. Can güvenliğimiz kalmadı. Yetkililer bu başıboş köpekleri bir an önce toplamalı ve acil önlem almalı" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, mahalle sakinleri köpek saldırıları nedeniyle büyük korku yaşadıklarını aktardı. Telef olan 5 koyun, iş makinesi ile kazılan çukura gömüldü.

Jandarma ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme çalışması başlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 gözaltı daha

Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tedesco orta sahaya Bayern Münih'in yıldızını istiyor

Bayern Münih'ten ligin seyrini değiştirecek bir ismi istiyor: Onu alın
Trafikte magandalığa soyunanlar dikkat! Cezası 180 bin liraya çıkarılacak

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası katbekat artırılıyor
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne çocukları ile birlikte torağa verildi

Bu acıya yürek dayanmaz! Bir aile yok oldu
Çalışanını dövdüğü anları kaydetmişti: Tutuklanan oyuncu Bahadır Ünlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Çalışanını dakikalarca döven ünlü ismin fadesi ortaya çıktı
Tedesco orta sahaya Bayern Münih'in yıldızını istiyor

Bayern Münih'ten ligin seyrini değiştirecek bir ismi istiyor: Onu alın
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt

Aboneleri kara kara düşündüren "10 bin lira ceza" iddiasına yanıt
Transferin önünde tek engel var! Fener'e Sofyan Amrabat piyangosu

Transferin önünde tek engel var! Fener'e Amrabat piyangosu
Sergen Yalçın ve Serdal Adalı'dan Rafa Silva'ya olay sözler: Bizi tehdit etti

Sergen Yalçın'dan basın toplantısında Rafa Silva'ya olay sözler
Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu

Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu
Mardin'de sel! Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı

Afet fena vurdu! Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı
Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar biliyor musun?

Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar?
1 kilosuna araba alınıyor! Hasat çiftçiyi ihya etti

1 kilosuna araba alınıyor! Hasat çiftçiyi ihya etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.