Haberler

Şanlıurfa'da ruhsatsız silah ve kaçak ürün ele geçirildi

Şanlıurfa'da ruhsatsız silah ve kaçak ürün ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca, kaçak sigara ve çay ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca ile kaçak sigara ve çay ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele çalışmaları kapsamında, Ceylanpınar ilçesinde ruhsatsız silah bulundurduğu belirlenen şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 92 fişek, 54 paket gümrük kaçağı sigara ile 14 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu

Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan'ın 4 yıldaki değişimi olay oldu

4 yılda bambaşka biri oldu! Arda Turan'ın son hali bomba
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 40 kişi hayatını kaybetti

Uçuruma yuvarlanan yolcu otobüsü onlarca kişiye mezar oldu
425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı

425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı'ndaki en kritik kampını boşalttı

Sahadan teyit geldi! PKK'da dikkat çeken hareketlilik
Dünya Kupası'nda skandal! Mısır Milli Takımı ile ABD polisi arasında arbede çıktı

Dünya Kupası'nda büyük skandal
Memur zammı vekile de yaradı! En düşük maaş 310 bin lirayı geçti

Zam onlara da yaradı! Maaşlar yarım milyonu aştı
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı