Şanlıurfa'da ruhsatsız silah ve kaçak ürün ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca, kaçak sigara ve çay ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca ile kaçak sigara ve çay ele geçirildi.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele çalışmaları kapsamında, Ceylanpınar ilçesinde ruhsatsız silah bulundurduğu belirlenen şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 92 fişek, 54 paket gümrük kaçağı sigara ile 14 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı