Ceylanpınar'da Park Halindeki Araç Tahliye Kanalına Devrildi

Ceylanpınar'da Park Halindeki Araç Tahliye Kanalına Devrildi
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, el freni indirilen park halindeki bir otomobil, kendiliğinden hareket ederek tahliye kanalına devrildi. Olayda kimsenin bulunmaması, olası bir faciayı önledi. İnceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, el freni indirilen park halindeki bir otomobil, kendiliğinden hareket ederek tahliye kanalına devrildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yaşandı. Henüz ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, ailesiyle birlikte bayram ziyareti için akrabalarının evine gitti. Bu sırada çocuklar, park halindeki otomobilin içine girerek el frenini indirdi. Kısa bir süre sonra araçtan inen çocuklar eve geçti. El freni indirilen otomobil, bir süre sonra kendiliğinden hareket ederek mahalleden geçen yaklaşık 3 metre derinliğindeki tahliye kanalına devrildi. Ters dönen araçta kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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