Ceylanpınar'da Otomobil-Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar ilçesi Viranşehir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre U dönüşü yapan 23 FU 370 plakalı otomobil ile H.A. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme çalışması başlatıldı. - ŞANLIURFA