Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay anında yardım eden bir kadının görüntü çektiği anlar dikkat çekti.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazayı görüp yardıma gidenler arasında yer alan bir kadının bir yandan cep telefonuyla görüntü çektiği, diğer yandan ise ağladığı gözlendi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar-Akçakale ilçelerini birbirine bağlayan karayolu üzerinde yaşandı. İsmi henüz öğrenilemeyen sürücüsünün kullandığı 01 DTP 08 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Takla atarak tarlada durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Yaralı sürücü, LPG tankında sızıntı olduğu belirlenen otomobilden uzaklaştırıldı.

Otomobilin yanına giden bir kadının, bir yandan cep telefonuyla görüntü çekerken diğer yandan ise ağladığı gözlendi. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA

