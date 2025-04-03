Ceylanpınar'da Kanalizasyon Çalışması Sırasında Göçük: 3 Yaralı, 1 Kayıp

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçüğün altında kalan işçilerden 3'ü yaralı olarak çıkarıldı. Diğer işçiyi kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir firma tarafından sürdürülen kanalizasyon çalışması sırasında 4 işçi, meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.

3 işçi kurtarıldı, 1 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

Henüz ismi öğrenilemeyen bir işçi, göçüğün yaşandığı ilk dakikalarda vatandaşların yardımı ile çıkarılırken, 3 işçi için bölgeye giden itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri seferber oldu. İş makineleri yardımıyla devam eden kurtarma çalışmaları çerçevesinde işçilerden Engin Ç. ile Kadir A. baygın halde çıkarıldı. İşçiler, sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçilerden Halil K.'yı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. - ŞANLIURFA