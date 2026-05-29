Ceylanpınar'da trafik kazası: 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralanırken LPG yakıt tankı ve tekerleği yerinden kopan araçlardan biri yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar - Viranşehir karayolunun Beyazkule mevkisinde meydana geldi. Mustafa K. idaresindeki 27 KM 003 plakalı Skoda marka otomobil ile Yüksel Ö. yönetimindeki 06 RSZ 24 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savrularak şarampole uçtu. LPG yakıt tankı ve tekerleği yerinden kopan araçlardan biri yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada her iki otomobilin sürücüsü ile birlikte toplam 6 kişi yaralanırken bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ceylanpınar ve Viranşehir'deki hastanelere götürdü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
