Ceylanpınar'da Asayiş Uygulaması: Polisler Huzur İçin Görevde

Şanlıurfa'nın Suriye sınırında yer alan Ceylanpınar ilçesinde polisler, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bir çok noktada asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Suriye sınırında yer alan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde polis ekipleri, kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Araçları durdurup arama yapan ekipler, halka açık alanlarda ise kimlik sorgusu gerçekleştirerek üst araması yaptı.

Göç İdaresi Başkanlığının da katıldığı uygulamada, yabancı uyruklu kişilerin bilgileri sorgulandı. Üst aramaları gerçekleştirilen yabancı uyruklu şahısların, mobil göç aracında bilgileri kontrol edildi. - ŞANLIURFA