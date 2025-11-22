Ceylanpınar'da Asayiş Uygulaması: 2 Kişi Yakalandı, Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında aranan 2 kişi yakalanırken 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğünün sorumluluk bölgesinde, 9 ekip ve 70 personelin katılımıyla Huzur-63 uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 577 kişi, 89 araç, 21 umuma açık iş yeri ile 10 park ve bahçe kontrol edildi. Ekipler, aranan 2 kişiyi yakaladı, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Denetimlerde kural ihlali tespit edilen 8 araca toplam 54 bin 342 lira trafik cezası uygulandı. - ŞANLIURFA